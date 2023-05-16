İSKİ DUYURDU: İstanbul'un o ilçelerinde büyük su kesintisi başlad! İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, İSKİ'nin resmi sitesinden su kesintilerini öğrenebiliyor. İSKİ, su kesintilerini ilçe ilçe ve saat saat yayınlayarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş, ilçe ilçe su kesintilerine dair detaylara ulaşabiliyor.

İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda olan su kesintileri yayınlanıyor.

Bu su kesintileri saat saat arıza giderildikçe de güncelleniyor. İSKİ'nin sitesinde yer ala "Kesintiler" bölümünden detaylara bakma şansınız var.

Ev hanımları, evde çalışanlar veya dışarı çıkmadan önce duş almak isteyenler de bir sürprizle karşılaşmamak için sık sık kesintilere bakıyor.

Bu detayları sayfaya girmeden daha kolay öğrenmek isteyenler ise "Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintileri

İstanbul su kesintilerini sorgulamak için, aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve direk sayfaya yönlenebilirsiniz. Bu sayede kesintilerin saatlerini öğrenmeniz oldukça kolay olacaktır.

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