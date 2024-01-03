İslam Memiş açıkladı: 2024'te parasını buna yatıran zengin olacak! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2024’te zengin edecek yatırımı açıkladı. Parasını yatıran köşeyi dönecek…

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İslam Memiş altının 2024 yılına yükselişle başlamasının ardından yeni yılda en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

HaberGlobal'den Esma Murat'ın haberine göre, Memiş, yeni yıla bütün yatırım enstrümanların zirve etkisiyle ve yükselişle başladığını belirterek, "Gram altın şu an itibariyle, 2.055 lira iken ons altın ise, 2 bin 65 dolar seviyesinde. Geçen haftaya kıyasla 20 liralık değer artışı var. Sebebi ise Dolar ve Ons altındaki yükselişin aynı haftaya tekabül etmesi." dedi.

Yeni rekorlar kapıda…

Orta ve uzun vadede yeni rekorların geleceğini ifade eden Memiş, "Altın fiyatları, kademeli olarak, yılın ilk çeyreğinde, 2150 - 2200 lira, yılın orta çeyreğinde 2500 lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 2700, kalan dilimde ise 3000 lira seviyesinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altın güvenli liman oldu

Ons altının ve doların yükselmesi gram altını da etkileyeceğini belirten İslam Memiş, gram altında rekor yükselmelere neden olacağının da altını çizdi. Ayrıca, bu yükselişin haftanın ilk işlem gününden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Yatırım altından yapılır mı soruna yanıt veren Memiş, "Yıllık bazda bakılması gerekir. 1 ay sonra 2100 ve 2200 seviyelerini görünce bugün ki seviyelerin ucuz olduğunu göreceğiz. Bugün fiyatına bakarak uzun vadeli yatırım aracı olarak görmek lazım." ifadelerine yer verdi.

Yeni evlenecekler dikkat…

Altın'ın 2024 yılı içinde kazandıracak türünün gram altın olduğunu belirten İslam Memiş, en çok kazandıra yatırım aracı olacağını da eklendi.

İslam Memiş son olarak düğün yapacak çiftlere seslenerek, "Düğün yapacak olan vatandaşların da bu seviyelerinden faydalanması gerekiyor.'' dedi.