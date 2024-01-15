İslam Memiş uyardı: Gram altın yatırımı yapanlar macera aramayın, süreç başladı… Yaptığı tahminler ile yatırımcıların yakından takip ettiği İslam Memiş’ten yeni uyarılar geldi. Altın ve para piyasaları umanı yatırımcılara sürecin başladığını ve macera aramamaları gerektiğini iletti.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş YouTube kanalı aracılığı ile yatırımcılara piyasalarda yaşanabilecek uyarıları yapmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı “Sakın macera aramayın, süreç başladı!” başlığı ille paylaştığı videosunda önemli açıklamalarda bulundu.

Memiş videoda yaptığı bu hafta için yaptığı açıklamalarda, “Özellikle döviz ve altın, gümüş tarafında iyi alım fırsatları vereceğini ifade etmiştim ve haftanın son kapanışında da altın, gümüş fiyatlarının; euro ve diğer enstrümanların haftayı yükselişle kapadığını gözlemliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kur 40-45 TL bandını görebilir…

Açıklamasına resmi olarak 30 TL seviyesine ulaşan dolar kuru hakkında da bilgilerle devam eden Memiş;

“Dolar kuru resmi kur tarafında 30 TL seviyesine oturdu. Yaklaşık 6 aydır ocak ayı itibariyle dolar kurunda 30 lira seviyesine oturacak, 30-34 lira aralığında yılın ilk çeyreğinde fiyatlama göreceğimizi sık sık bahsediyordum.

30 lira seviyesine alışacağız. 40-45 lira bandıyla alakalı öngörüm var. İlerleyen aylarda bir değişim olursa bu sefer öngörümüzü güncelleriz. 40-45 bandını 2024 yılı içerisinde beklemeye devam ediyorum.

Dolar 30 lira seviyesine yerleşti. Yılın ilk çeyreğinde 34 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettirecek. Euro kurunda da yükseliş devam ediyor.” sözlerini söyledi.

Alım sürecini bitirilmesi hakkındaki uyarısı…

Geçtiğimiz günlerde yatırımcılar için alım sürecini bitirmeleri hakkında uyarıda bulunan Memiş, uyarısı hakkında ise, “Ons altın yüzde 1.34'lük değer artışıyla haftayı tamamlıyor. Şu anda 2 bin 55 dolar seviyesinde. Bu hafta 2017 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu haftaki videolarımda en azından perşembe gününe kadar altın alacaklar bu fırsatı değerlendirsin, perşembe gününden sonra yeni bir fiyatlama sürecine gireceğiz. Perşembe gününe kadar bu alım sürecini bitirin uyarılarım vardı.

Bugüne baktığımız zaman hızlı bir toparlanmayla 2055 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bakın bir günde ne kadar değişim oldu.

Tezimizin ne kadar gerçekçi olduğunu rakamlar bize göstermiş oldu. Özellikle bu alım işlerini bitirin, yeni bir trend başlıyor uyarılarım vardı. Altın, gümüş, euro, sterlin tarafında kısmen düzeltme hareketleri olacaktır ama düşüş öngörüm yok. 3 ay boyunca yükseliş trendine yavaş yavaş alışmanız gerekiyor.” İfadelerinin altını çizdi.

Yukarı yönlü hareketler devam edecek…

İslam Memiş konuşmasını noktalarken yatırımcıları, “Yükselişler devam edecek. Satış için herhangi bir karar almayın. Çünkü hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ben belirtmek isterim.” diyerek uyardı.