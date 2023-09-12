İsmail Kartal istedi, hayır diyemedi! Premier Lig’in yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye… Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer çalışması içinde. Teknik direktör İsmail Kartal'ın liderliğindeki Sarı Kanarya, gözünü Premier Lig’in yıldız oyuncusuna dikti.

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Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu bir dizi isimle güçlendirdi.

Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında olmayan Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

Bu nedenle Sarı Kanarya, orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin arayışı sonuç vermek üzere gibi görünüyor.

İngiltere'de aradığını bulan sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncu için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Orta sahanın dinamosu olacak yıldız oyuncu futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte o isim...

İngiltere'nin yıldızına kancayı taktı!

Uzun süredir orta saha arayışında olan Fenerbahçe, aradığını İngiltere’de buldu.

Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Andre Gomes’i renklerine bağlamak istiyor. Gomes, Fenerbahç’e yeşil ışık yakarken, teknik heyetin kararına göre sarı-lacivertli yönetim harekete geçecek.

Barcelona’dan 25 milyon Euro’ya Everton’a transfer olan Gomes, geride kalan sezonu Lille'de kiralık olarak geçirmişti. Yıldız oyuncu 28 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.