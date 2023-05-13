Isparta seçim sonuçları 2023! ENSONHABER Isparta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları... 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonrası açılan sandıkların akabinde Isparta iline ait güncel oy sonuçları ENSONHABER'de...

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. Oy bitiş saati 17.00'dan sonra "seçim sonuçları" herkesin gündeminde yer alacak. ENSONHABER olarak illere göre seçim sonuçları ve oy oranlarını güncel olarak okuyucularımızla buluşturuyoruz. Ispartalı vatandaşlar "2023 Isparta oy sonuçları" aramalarına haberimizde yanıt bulacak. Isparta ilçeleri Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademli'de oy oranları açıklanacak. Peki, Isparta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Isparta sonuçları 2023! Isparta 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Isparta oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.