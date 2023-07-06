İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşından yararlanma koşulları nelerdir? Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler işsizlik maaşına çevrildi. Peki, işsizlik maaşı nedir ve zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar..

Memur ve emekli zam oranının belli olmasının ardından gözler işsizlik maaşına çevrildi. İşsizlik maaşından faydalanan vatandaşlar zamlı maaşların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret zam oranını açıklamıştı.

Yapılan yüzde 34 oranındaki zam sonrası asgari ücret net olarak 11 bin 402 TL oldu.

Bu zam sonrası en çok araştırılanlar arasında işsizlik maaşının ne kadar olacağı konusu yer aldı.

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki ara zam sonrası en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira olurken, en yüksek işsizlik maaşı ise 10 bin 731 lira oldu.

Vergiler kesildikten sonra işsizlik maaşı en düşük 5 bin 324, en yüksek ise 10 bin 649 lira olacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları;

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,