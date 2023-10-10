İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve... Pencelerinizi sıkı sıkı kapatın! Bu uyarı hayatınızı karartabilir Son zamanların en soğuk gecesini yaşamaya hazırlanın! Meteorolojik kaynaklar, sosyal medya üzerinden bir uyarı yaparak, en soğuk geceye hazırlanılması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Eylül ayının son haftaları kışın sert geçeceğine dair minik uyarılar verdi...

Uzun yılların en sıcak ayını geride bırakan Türkiye, eylülden sonra hızla kışa hazırlanmaya başladı.

Özellikle sabahları görülen serin hava, kışı iyiden iyi hissettiriyor. Ancak asıl soğuk, bu tarihten sonra başlayacak.

Binlerce kişi hava durumunu araştırırken, öte yandan son zamanların en soğuk gecelerinden biri kendini göstermeye hazırlanıyor.

Meteorolojik kaynaklar yeni bir uyarı ile vatandaşları bilgilendirdi. Bu bilgilendirme ise sıcak havaları sevenleri fena üzdü!

Hazırlanın geliyor!

Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık hava durumuna ilişkin paylaşımlarda bulunan “Hava Forum” sayfası yeni bir paylaşım yaptı.

Sayfanın yaptığı paylaşıma göre bu gece birçok şehir Ukrayna soğuğunu hissedecek. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu gece birçok şehir Ukrayna soğuğunu hissediyor. Salı gecesi daha soğuk olacak... Pencereler, kapılar kapandı...”