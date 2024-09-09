İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Hazır olun, artışa geçiyoruz Eylül ayının gelmesiyle serin hava beklentisi arttı. Meteoroloji kaynakları il il açıkladı. Maalesef tekrar artışa geçiyoruz.

Haber Merkezi

Türkiye, yazın son sıcak günlerinden henüz kurtulamadı.

Eylül ayının gelmesiyle serin havaları özleyen vatandaşlar için meteorolojik haberler biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

Hava Forum’un açıklamasına göre, bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yani serin hava bekleyenler biraz daha sabırlı olmalı.

İL İL PAYLAŞTI

Hava Forum, X hesabından sıcaklıkların artacağını paylaştı. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Tekrar artışa geçiyoruz! Mevsim normallerine gerileyen sıcaklıklar yeni haftada birçok şehirde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Maalesef yazı tam manasıyla bitiremiyoruz...

İstanbul 32

Ankara 32

İzmir 32

Bursa 32

Sakarya 33

Edirne 32

Zonguldak 30

Adana 37"