İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Hazır olun, artışa geçiyoruz

Haber Merkezi
Türkiye, yazın son sıcak günlerinden henüz kurtulamadı.
Eylül ayının gelmesiyle serin havaları özleyen vatandaşlar için meteorolojik haberler biraz hayal kırıklığı yaratabilir.
Hava Forum’un açıklamasına göre, bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yani serin hava bekleyenler biraz daha sabırlı olmalı.
İL İL PAYLAŞTI
Hava Forum, X hesabından sıcaklıkların artacağını paylaştı. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Tekrar artışa geçiyoruz! Mevsim normallerine gerileyen sıcaklıklar yeni haftada birçok şehirde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Maalesef yazı tam manasıyla bitiremiyoruz...
İstanbul 32
Ankara 32
İzmir 32
Bursa 32
Sakarya 33
Edirne 32
Zonguldak 30
Adana 37"