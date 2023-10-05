İstanbul, İzmir, Bursa, Kars, Ankara... TÜM YURTTA SICAK HAVA HAKİM! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Meteoroloji, 5 Ekim 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.