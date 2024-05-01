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İstanbul sandık, bambaşka çıktı! En yüksek kira getirisi olan şehir bakın neresiymiş

İstanbul sandık, bambaşka çıktı! En yüksek kira getirisi olan şehir bakın neresiymiş Türkiye’de fiyata oranla kira getirisinin en yüksek olduğu iller açıklandı. Bakın ilk sırada hangi şehir yer aldı.