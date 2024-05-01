İstanbul sandık, bambaşka çıktı! En yüksek kira getirisi olan şehir bakın neresiymiş

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Son dönemde konut piyasasında önemli değişimler yaşanıyor!
Artan faiz oranları, konutu yatırım aracı olarak görenleri düşündürmeye başladı.
Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 58,30 arttı.
Ancak, bu artış 2019'dan sonra ilk kez yıllık enflasyonun altında kaldı.
Fiyat değişimleri, konutta yatırım geri dönüş sürelerini de etkiliyor. Peki, en yüksek kira getirisi olan şehir neresi?
En yüksek kira getirisi o şehirde!
Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre; satılık fiyatına göre en yüksek kira getirisi sağlayan il Ankara olarak belirlendi.
İşte en yüksek kira getirisi olan 10 şehir:
1- Ankara
2- Tekirdağ
3- Bilecik
4- Kilis
5- Şanlıurfa
6- Manisa
7- Gaziantep
8- Ağrı
9- Siirt
10- Yozgat