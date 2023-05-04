İstanbul SGK'dan başvuranlar dikkat! EYT tahsis no henüz çıkmadıysa... Sosyal Güvenlik Kurumu'nda EYT mesaisi 81 ilde hız kesmeden devam ediyor. 2 milyonu geçen başvurulardan 1 milyonu sonuçlandı. EYT tahsis numarası çıkmayan vatandaşlar ise özellikle İstanbul'da bulunuyor. Bu noktada kurumdan ve bakanlıktan gelen açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte son durum..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır çözüme kavuşması beklenen EYT yasası içim talimatı verdi, çalışmaları tamamlattı.

Emekli olmak için yaşı bekleyen 3 milyona yakın vatandaş, nisan ayı itibariyle maaşlarına kavuştu.

Mart ayında başvuruları başlayan EYT yasası için e-Devlet ve SGK kurumlarından talepler toplanıyor. Ardından evraklar inceleniyor ve onaylandığı takdirde tahsis numarası veriliyor.

Tahsis numarası, emekli maaşının yatacağı günü de belli ediyor. Bu noktada Türkiye'nin birçok ilinden ilk EYT maaşını alanların haberi geldi. İstanbul'da ise bekleyenlerin sayısı artışta.

Tahsis no'su henüz çıkmayan vatandaşlar, bir sorun olup olmadığını da merak ediyor. Şartlar sağlandığı takdirde ödeme günü değişse dahi ödeme tutarı birikiyor ancak tahsis numarasına ilişkin bir açıklama araştırılıyor.

İstanbul'da SGK mesaisi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvuru işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.

EYT'li vatandaşların aktardığına göre, Unkapanı ve Kadıköy SGK müdürlüklerinden başvuru yapanlar maaşlarını almaya başladı. Esenyurt ise başvuru yoğunluğundan ötürü biraz daha geride. Bu nedenle yoğunluğun daha az olduğu SGK'ya bağlı iseniz, başvurunuz daha kısa sürede sonuçlanabilir.

7/24 ve mesaili çalışan personeller, işlemlerin tamamlanması için elinden geleni yapıyor.

EYT başvurularının ise mayıs ayında sonuçlanması bekleniyor.

Tahsis no çıkmadıysa;

Tahsis numaranızın çıkmamasına ilişkin evrak eksikliği olduğunu düşünüyorsanız, sistemin incelemesini bitirmesini beklemeniz gerekecektir. Eksik evrak, sigorta veya prim günü olduğu halde, işlemleriniz tamamlanmayacaktır. Bu durumda, SGK dairelerinden destek talep edebilirsiniz.

Öte yandan, çalışma hayatınız boyunca birçok kez giriş çıkış işleminiz varsa ve farklı illerde sigortalı olduysanız, evraklarınızın incelenip onaylanması zaman alabilir.