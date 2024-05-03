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İstanbul’a uyarı az önce geldi: Bu saatlere dikkat edin; yeni hadiseler geliyor

İstanbul’a uyarı az önce geldi: Bu saatlere dikkat edin; yeni hadiseler geliyor Meteoroloji kaynaklarından, İstanbul ve çevresi için son dakika uyarısı geldi. Bu kez saat de verildi. Dikkat edin, bütün ilçeleri etkisi altına alacak.