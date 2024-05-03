İstanbul’a uyarı az önce geldi: Bu saatlere dikkat edin; yeni hadiseler geliyor

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Türkiye, Mayıs ayına serin ve yağışlı bir giriş yapıyor. Bahar yağmurları, birçok şehirde hala etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji kaynaklarından gelen yeni uyarı ise özellikle İstanbul ve çevresinde dikkat çekiyor.
Bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın, İstanbul'un tüm ilçelerini etkilemesi bekleniyor.
O saatlerde giriş yapacak
Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.
Paylaşımında, "İstanbullular dikkat! Marmara Denizi üzerinden megakente geniş bir yağış kütlesi yaklaşıyor. Akşam saatlerinde yağmur bekliyoruz. Trafiğin artmasına neden olacaktır..." ifadelerine yer verdi.