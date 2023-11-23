Haberler



Bilgi



İstanbul'da 12 saatten fazla sürecek elektrik kesintisi! Hazırlanın

İstanbul'da 12 saatten fazla sürecek elektrik kesintisi! Hazırlanın İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?