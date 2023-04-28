İstanbul’da barajların yüzde kaçı dolu? 28 Nisan Cuma İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

2023 yılında beklenen yağışların istenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlardaki doluluk oranı düşük seviyelerde seyrediyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 48.03 olduğu açıklandı.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 28 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

28 Nisan 2023 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 76.24

- Darlık : % 62.08

- Elmalı : % 48.23

- Terkos : % 39.74

- Istrancalar : % 39.11

- Büyükçekmece : % 33.63

- Sazlıdere : % 33.59

- Alibeyköy : % 23.85

- Kazandere : % 20.23

- Pabuçdere : % 13.55

Barajların son 14 gün içindeki doluluk oranları (%)