İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? İstanbul baraj doluluk oranları 30 Mart 2023!

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Son günlerde yağan yağışların ardından barajlardaki azda olsa yükseldi. İstanbul'da bulunan bütün barajlardaki su miktarı bugün itibariyle yüzde 39.3 civarlarında seyrediyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaktadır.

İstanbul baraj doluluk oranları 30 Mart 2023!

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 30 Mart 2023 İstanbul doluluk oranları..

İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? İstanbul baraj doluluk oranları 30 Mart 2023!

Barajların doluluk oranları

30 Mart 2023 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 59.47

- Darlık : % 50.87

- Istrancalar : % 42.51

- Elmalı : % 39.64

- Terkos : % 32.72

- Sazlıdere : % 32.7

- Büyükçekmece : % 30.94

- Alibeyköy : % 14.09

- Pabuçdere : % 9.68

- Kazandere : % 9.39

Barajlarımızda ölçülen yıllık miktarları

İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? İstanbul baraj doluluk oranları 30 Mart 2023!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI