İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? İstanbul baraj doluluk oranları 30 Mart 2023!

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Son günlerde yağan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı azda olsa yükseldi. İstanbul'da bulunan bütün barajlardaki su miktarı bugün itibariyle yüzde 39.3 civarlarında seyrediyor.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaktadır.
Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 30 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..
Barajların doluluk oranları
30 Mart 2023 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Ömerli : % 59.47
- Darlık : % 50.87
- Istrancalar : % 42.51
- Elmalı : % 39.64
- Terkos : % 32.72
- Sazlıdere : % 32.7
- Büyükçekmece : % 30.94
- Alibeyköy : % 14.09
- Pabuçdere : % 9.68
- Kazandere : % 9.39
Barajlarımızda ölçülen yıllık yağış miktarları