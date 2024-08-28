İstanbul'da beklenmedik su kesintisi: O ilçeler saatlerce suya hasret kalacak! 28 Ağustos İSKİ su kesintisi... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda belirli bölgelerde su kesintisi olacağını bildirdi. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde sular kesilecek? Nereden sorgulanabilecek? İşte, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü su kesintisi ve arıza sorgulama…

Editör: Seda Yeşilyurt

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında yapılacak olan su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı.

Susuzlukla karşılaşmak istemeyen İstanbullu vatandaşlar “Anadolu yakasında su kesintisi hangi ilçelerde olacak?”, “Su kesintisi ne kadar sürecek?” ve “Avrupa yakasında su kesintisi hangi ilçelerde olacak?” sorularının yanıtını arıyor.

İSTANBUL’DA YAŞANAN SU KESİNTILERI NASIL SORGULANACAK?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.