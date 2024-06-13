İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce olmayacak! 13 Haziran elektrik kesinti listesi... Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul genelinde planlanan elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve sokakları paylaştı. Elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler…

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İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ise BEDAŞ ilgileniyor.

İstanbul'da elektrik kesintisine dair listeler 13 Haziran 2024 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor.

13 Haziran 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? gibi soruların yanıtı AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi sitesinde yer alıyor.

Anadolu Yakası’nda hangi ilçelerde elektrik olmayacak…

AYEDAŞ, Anadolu Yakası’nda yaşanacak olan elektrik kesintilerinin gün ve saat aralıklarını belirterek web sitesinde paylaşıyor. Aşağıda yer alan linkten hangi ilçe de hangi saat aralıklarında kesinti olacağına ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Avrupa Yakası’nda hangi ilçelerde elektrik olmayacak…

BEDAŞ, Avrupa Yakası’nda yaşanacak olan elektrik kesintilerinin gün ve saat aralıklarını belirterek web sitesinde paylaşıyor. Aşağıda yer alan linkten hangi ilçede, hangi saat aralıklarında kesinti olacağına ulaşabilirsiniz.