İstanbul'da evi olmayan başvuruyor! Taksiti 7 bin 500 TL'den... Başvuru şartları açıklandı! Borsa İstanbul ve TOKİ ortaklığındaki Emlak Konut, İstanbul'da evi olmayan vatandaşlar için yeni bir proje başlattı. Başvuru şartları, ödeme tablosu ve detaylar açıklandı...

Megakentte kira çilesi sürüyor...

İstanbul'da kiracı-ev sahibi tartışmaları her geçen gün alevleniyor. Vatandaşların ev sahibi olması için çeşitli projeleri ortaya koyan hükümet, yeni bir fırsat sunuyor.

Borsa İstanbul ve TOKİ ortaklığındaki Emlak Konut, Türk Havayolları ile birlikte İstanbulluları heyecanlandıran projeyi duyurdu.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesinin kura başvuruları başladı.

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler, başvuru detayları ve ödeme planını merak etti.

13.000 bağımsız bölümden oluşan sosyal konut hamlesiyle vatandaşlar; yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.

İşte projenin detayları...

İstanbul konut kampanyasından kimler faydalanacak?

İstanbul’da ikamet eden ve İlk evini alacaklar müracaat edebilecek.

İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Başvuru adresi

Başvurular emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru ücreti ve ödeme koşulları

Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.

Gençlere kontenjan

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.