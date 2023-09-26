İstanbul'da göz gözü görmeyecek: 17 ilçe için uyarı geldi! O saatte dışarıda olanlar yandı! İstanbul'un için kritik bir uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın salı gece saatlerine kadar fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

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Eylül ayının sonuna gelmemize rağmen, sıcaklıklar hala etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bazı bölgelerde sıcaklık 39 dereceyi bulurken, İstanbul için ise kritik bir uyarı yapıldı.

İstanbul için hem valilik hem de meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Akşam saatlerinde işten dönenlerin dikkatli olunması istendi.

Fırtınaya dikkat!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Bir açıklama daha geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarıda bulundu.

Açıklamada, Marmara Bölgesi'nde daha çok denizlerde etkili olacağı beklenen fırtınanın salı günü gece saatlerine kadar şiddetli olacağı vurgulandı.