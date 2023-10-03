İstanbul'da inanılmaz kampanya! Bu kodla tam 100 gün ücretsiz... Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak yerli ziyaretçiler bugünden itibaren 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlama ya hazırlanıyor.

İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ise özel bir kampanya düzenliyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan "müze girişi kampanyası" kapsamında yerli ziyaretçiler 2 Ekim itibarıyla 100 gün boyunca 4 müzeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi sabah 11.00'e kadar bedava olacak.

Radar İstanbul kodu gerekli

Kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.

Radar İstanbul nedir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür AŞ tarafından sunulan Radar İstanbul, kullanıcılarına çeşitli ilgi alanlarına yönelik güncel etkinlik programları sunan bir uygulama olarak tasarlanmıştır.

Sahne sanatlarından müzelere, müzikten spora kadar geniş bir yelpazede etkinlikleri içermektedir.

Kullanıcılar, tek bir uygulama üzerinden vakit kaybetmeden şehirdeki etkinlik takvimine ulaşabilir. Uygulama, ücretli ve ücretsiz etkinlikleri bir arada sunarak İstanbullulara adeta bir kolaylık sağlamaktadır.

Kod nasıl alınır?

Uygulamada sağ alt köşede yer alan QR ikonuna tıklanır ve çıkan QR kod etkinlik personeline gösterilerek sıra numarası alınır.