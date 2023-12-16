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İstanbul'da kaç hemşeriniz var? İl il şaşırtan sonuçlar

İstanbul'da kaç hemşeriniz var? İl il şaşırtan sonuçlar TÜİK verilerine göre, İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766'sının aslen İstanbullu olduğu sonucu söz konusu. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte illere göre İstanbul'daki hemşeri sayınız...