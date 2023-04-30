İSTANBULLULAR DİKKAT! Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı'nda bazı önlemler alınmaya başladı. İşte yarın sabah itibariyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar..

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik tedbirleri alınmaya başladı. 1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı’na demir bariyerler yerleştirildi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte 1 Mayıs'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.. 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi. Alternatif güzergahlar Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi.