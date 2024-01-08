İstanbullulara kötü haber, toplu ulaşıma zam geliyor! İşte, İstanbul’da yeni ulaşım tarifesi… Ardı arkası kesilmeyen zam dalgasında yeni durak toplu taşımalar oldu. İstanbul’da toplu ulaşıma zam talep edildi. Peki, yeni tarife ne zaman uygulanmaya başlanacak? İşte, tüm cevaplar…

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2024 yılına girilmesi ile birlikte birçok alanda zam haberleri almaya devam ediyoruz. Son olarak İstanbul’da topu taşımaya zam talep edildi.

Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. İBB ulaşımına yüzde 18 oranında zam talep edildi.

Yen tarife nasıl olacak?

2024 yılı toplu ulaşımda da zamla geliyor. En son zam 8 Ağustos 2023’te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı. İddiaya göre yeni zam oranı ise yüzde 18 oranında olacak.

UKOME toplantısında alınan karara göre, 15 TL olan tam biniş ücreti 18.07 TL’ye çıktı.

Öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye arttı. Taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı.

Minibüs fiyatları 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL'ye yükseldi.

İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifeye ne zaman geçileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.