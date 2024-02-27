İstanbullulara müjde: Ulaşım 15 gün boyunca ücretsiz olacak! İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı, uzun bir aradan sonra tekrar hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara müjdeyi verdi. 15 gün boyunca ücretsiz…

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İstanbul'un ulaşım ağına önemli bir katkı sağlayacak olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen proje, şehrin kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek ve ulaşımı daha hızlı, güvenli ve çevreci hale getirecek.

Hizmete giren tren hattı, toplamda 8,3 kilometrelik uzunluğa sahip ve 8 farklı istasyondan oluşuyor.

Tek yönlü sefer süresi planlanan 20 dakika olarak belirlenmiş ve çevresinde toplamda 29 farklı sanatsal yapı bulunuyor.

15 gün ücretsiz ulaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul'un hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım alternatiflerinden biri olan bu yeni raylı sistem hattı, şehir sakinlerine daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunacak.