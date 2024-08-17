İstanbullulara pazartesi uyarısı: Kabus geri dönüyor… Sıcak sevenlere müjde, serinlik isteyenlere kötü haber! Bir süredir poyraz havasına alışan İstanbullulara yeni uyarı geldi. Pazartesi gününden itibaren etkisini azaltacak. Bunaltan günler geri geliyor.

Haber Merkezi

Sıcak havayı sevenler için güzel haber, serinlik arayanlar için ise pek iç açıcı olmayan bir duyuru var.

Meteoroloji kaynaklarından gelen bilgiye göre; son günlerde poyrazla ferahlayan İstanbul, yeniden sıcak günlere hazırlanıyor.

Pazartesiden itibaren rüzgar etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak.

Bunaltıcı yaz günleri kapıda, hazırlıklı olun!

PAZARTESİ TERK EDİYOR

Hava Forum, yaptığı paylaşımla serin havaların pazartesi itibarıyla İstanbul'u terk edeceğini duyurdu.

Paylaşımında, "İstanbul'da mis gibi Poyraz var. Ancak Poyraz hakkında son günlerde "ne zaman bitecek, yeter" sitemleri geliyor. Poyraz sevmeyenlere müjde! Pazartesi etkisini azaltmaya başlıyor..." ifadelerine yer verdi.