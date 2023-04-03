İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında oynanacak olan İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

İstanbulspor ve Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek. 27. haftanın son maçında kozlarını paylaşacak olan İstanbulspor ile Fatih Karagümrük maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor ligde oynadığı 24 maçta elde ettiği 24 puan ile 17. sırada yer alıyor. Andrea Pirlo'nun çaıştırdığı Fatih Karagümrük ise 24 maçta topladığı 31 puan ile 9. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor. İstanbulspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaşacağı mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Nisan 2023 Pazartesi (bugün) günü saat 20.30'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.