İster pirinç, ister bulgur! Bir tane ekleyin, pilavınız elmas gibi parlasın... Özellikle pirinç ve bulgur gibi tahıl yemeklerine ekleyeceğiniz bir malzeme, lezzetini arttırmakla birlikte iştah açıcı görünmesini de sağlayacaktır.

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Yemeklerin damaklara hitap etmesi kadar göze hitap etmesi de önemlidir.

Mutfaktaki bazı ipucu bilgilerle tariflerinizi daha cazip hale getirebilirsiniz.

Örneğin pilav çeşitleri tecrübe isteyen yemeklerdir. Pirinç ve bulgur pilavının kıvamından tutun parlak görünmesine kadar birçok detaya dikkat etmek gerekir.

Pilavı yaparken en zorlu kısım tane tane ve parlak olmasını sağlamak. Bilinmesi gereken tüyolara hakim olduğunuzda ise hem tane tane hem de parlak pirinç pilavı yapabileceksiniz.

Bu bilgiyi öğrenenlerin pilavı elmas gibi parlıyor...

Küp şeker atın

Pirinç veya bulgur pilavını tane tane yapmak için tek yapmanız gereken pişirim sırasında tencereye 1 adet küp şeker atmaktır.

Küp şeker sadece pilavı tane tane yapmayacak aynı zamanda parlak olmasını da sağlayacaktır.