İster saksıya, ister tarlaya! Ekeni de satanı da zengin ediyor... Genç girişimciler, az yatırım ile yüksek karlılık getiren bitkileri ekip biçmek istiyor. Son dönemlerin gözdesi ise çarkıfelek meyvesi oluyor. Çarkıfelek, Türkiye'de ciddi bir üretime kavuştu. Getirisi ise cep dolduruyor.

Kendi işini yapmak ve topraktan para kazanmak isteyenler, masrafsız ancak kazancı yüksek tohumlara göz dikiyor.

Özellikle genç girişimciler, fazla yatırım ve mesai istemeyen bitkileri ekerek gelir sağlamaya çalışıyor.

Son dönemlerde en çok tercih edilenler ise tropik meyveler oldu. Özellikle sakinleştirici etkisi ile bilinen ve doktorların antidepresana alternatif olarak reçete ettiği çarkıfelek meyvesi, ekeni de satanı da zengin ediyor.

Zahmetsiz ve kazançlı

Çarkıfelek, nemli ve geçirgen toprakları seven bir bitkidir. Hassas bir bitki olsa toprak konusunda çok seçici değildir. Kolaylıkla yetiştirilebilir.

En çok para kazandıran meyveler listesinde adından sıkça söz ettiren çarkıfelek meyvesi, 1 dekardan 200 bin lira kazandırıyor.

Sinir hastaları tarafından tercih edilen ve şurubu yapıp içilen bu meyvenin ayrıca çayı demlendiğinde rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle de pazarda alıcısı çoktan hazır oluyor.