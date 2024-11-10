İster yemeğe, ister bereket için cüzdana! Hasadı başladı: Her alanda kullanılıyor

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesi, Türkiye’nin ilaç sektörüne katkı sağlayan defne yaprağının büyük bir bölümünü karşılamaya devam ediyor.

Bu yıl da defne yaprağı hasadı, Kadirli’nin Yoğunoluk köyünde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve köylüler tarafından gerçekleştirildi.

Gıda, ilaç, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde hammadde olarak kullanılan defne yaprağı, bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu yılın hasat dönemi, Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki Yoğunoluk, Kösepınarı, Tahta, İlbistanlı, Koçlu, Yeşilyayla gibi köylerde başladı.

25 MİLYON GELİR SAĞLIYOR

İHA'da yer alan habere göre; bölgenin defne üretimindeki kalitesiyle dünyada lider konumda olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Kadirli İlçemizin Yoğunoluk köyündeyiz. Yoğunoluk köyümüz Kösepınarı, Tahta, İlbistanlı, Koçlu köylerimiz ve bir de Sumbas İlçemizin Yeşilyayla köyünde yoğun olarak defne hasadı yapılıyor. Bölgemizde çok kaliteli defne üretiliyor. Dünyada birinciyiz diyebileceğimiz bir niteliğe sahip. Burada bin aile istihdam edilmekte ve yaklaşık 25 milyon gelir elde edilmekte.”

“Kıymetli bir ürün, bölgemize ekonomik katkısı çok önemli bir ürün. Parfümeri, ilaç, kimya sanayinde yoğun olarak kullanılan bir ürün. Burada da hemşerilerimiz zor şartlar altında bunu elde etmektedirler, gerçekten arazinin şartları çok zor. Bu şartlarda 1000 aileye defne yaprağı hasadı yaparak ciddi bir katkı sağlanmaktadır. Yoğunoluk köyümüzde de bunları işleyecek 3 tesis var, ayrıca Kadirli Organize Sanayi Bölgemizde de tesisi var. Başka illere de hammadde olarak gönderilmektedir.”