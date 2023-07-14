İşyeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi? İşyeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte bu sorunun yanıtı..

Cuma namazı hakkında en çok merak edilenler arasında işyeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar "İşyeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi?" sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelttiler.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nın bu konu hakkındaki görüşü..

Soru

İşyeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Girmek isteyen her müslümana açık olmak ve dinen yetkili mercilerden izin alınmak kaydı ile işyeri ve apartmanların namaz için ayrılan bölümlerinde cuma namazı kılınabilir.