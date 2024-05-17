İTÜ araştırdı, sonuçlar görenleri şaşırttı! O ilçeler sıcaklığı daha çok hissediyormuş… İstanbul’da yapılan bir araştırma sonucunda sıcak havaların etkisinin daha çok hissedildiği ilçeler belli oldu. Bakın sıcaklığın daha yüksek ölçüldüğü o ilçeler hangileriymiş…

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından çarpıcı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada İstanbul’da bulunan ilçelerin yaz sıcaklıklarında ki değişimler ortaya konuldu.

Yapılan araştırma ile birlikte plansız kentleşme ve ormansızlaşmanın sıcakların daha çok hissedilmesine neden olduğu belirlendi.

TUBİTAK projesi kapsamında olan ve İstanbul’da hissedilen sıcaklığa dair yapılan araştırma, İstanbul’un 30 farklı meterolojik istasyonundan elde edilen verilerde yer alan hava sıcaklığı, rüzgar hızı, bulutsuzluk ve bağıl nem gibi kıstaslar alınarak gerçekleştirildi.

İstanbul’un en sıcak ilçeleri…

Yapılan çalışma sonucunda ise İstanbul’da sıcaklığı en çok hisseden ilçeler sıralamasında ilk sıra Maltepe ve Kartal olurken ikinci sırada ise Şile, Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Ümraniye, Eyüpsultan ve Sancaktepe yer aldı.

Araştırmada sıcaklıkların en az hissedildiği ilçe ise ormanlık alanlarla çevirili olan Çatalca olarak belirlendi.