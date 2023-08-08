İzdemir Enerji halka arz talep toplama süreci başladı! İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var? İzdemir Enerji'nin borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte İzdemir Enerji halka arz hakkında merak edilenler..

Borsaya girmeye hazırlanan İzdemir Enerji hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar İzdemir Enerji'nin halka arz hangi bankalarda var sorusuna yanıt arıyor.

Borsa İstanbul’da İzdemir Enerji’nin halka arzı, sermaye artırımı ile 75 milyon, ortak satışı ile 40.100.000 ve ek ortak satışı ile 23.020.000 adet pay, 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde, 09:00 - 17:00 saatleri arasında, IZENR kodu ile gerçekleşecek.

Şirket hisselerin halka arz fiyatı ise 19,00 TL olarak belirlendi. İzdemir Enerji Elektrik Üretim'in (IZENR) halka arz süreci bugün itibariyle başlıyor.

İzdemir Enerji (IZENR) halka arzında, konsorsiyum lideri dahil olmak üzere, toplamda 36 banka ve aracı kurum üzerinden talep iletilebilecek. İşte o bankalar ve aracı kurumlar..

İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var?

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler (Konsorsiyum Lideri)

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler

Acar Menkul Değerler,

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler,

Ak Yatırım Menkul Değerler,

Alb Yatırım Menkul Değerler,

Alnus Yatırım Menkul Değerler,

Ata Yatırım Menkul Kıymetler,

Bizim Menkul Değerler,

Burgan Yatırım Menkul Değerler,

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler,

Dinamik Yatırım Menkul Değerler,

Gedik Yatırım Menkul Değerler,

Global Menkul Değerler,

Halk Yatırım Menkul Değerler,

ING Yatırım Menkul Değerler,

Investaz Yatırım Menkul Değerler,

İnfo Yatırım Menkul Değerler,

İntegral Yatırım Menkul Değerler,

İş Yatırım Menkul Değerler,

Marbaş Menkul Değerler,

Meksa Yatırım Menkul Değerler,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler,

Oyak Yatırım Menkul Değerler,

Phillipcapital Menkul Değerler,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler,

Sanko Yatırım Menkul Değerler,

Şeker Yatırım Menkul Değerler,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler,

Tera Yatırım Menkul Değerler,

Trive Yatırım Menkul Değerler,

Turkish Yatırım Menkul Değerler,

Vakıf Yatırım Menkul Değerler,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler,

Yatırım Finansman Menkul Değerler,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler.