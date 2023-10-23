İzleyiciler şokta! Yargı dizisinin yıldızı veda ediyor: İşte yeni adresi… Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Yargı dizisinden üzen haber geldi. Dizinin sevilen karakteri veda ediyor.

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Türk televizyonunun sevilen dizilerinden biri haline gelen Yargı, Kanal D ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Başarılı yapımcı Kerem Çatay'ın imzasını taşıyan dizi, usta yönetmen Ali Bilgin'in kamera arkasındaki yeteneğiyle büyülemeye devam ediyor.

Ancak dizi tutkunlarını üzecek bir ayrılık haberi geldi.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin sevilen karakteri, diziye veda ediyor.

Yıldız oyununun yeni adresi belli oldu.

Dilek karakteri diziden ayrılıyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yargı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Seda Türkmen, diziye veda edecek.

68. bölümde Eren Komiser, Dilek’in karanlık yüzüyle tanışacak ve Dilek’in sonu gelecek. Seda Türkmen, Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisinde rol alacak.