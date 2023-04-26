İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 26 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi tarih ve saatleri...

Bugün 26 Nisan 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 26 Nisan İzmir su kesintileri listesi...
26 Nisan İzmir su kesintileri!
26 Nisan günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Bornova, Dikili ve Güzelbahçe gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.