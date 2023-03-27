İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 27 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi tarih ve saatleri İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından 27 Mart 2023 Pazartesi gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık araştırılıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 27 Mart 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 27 Mart İzmir su kesintileri listesi... 27 Mart İzmir su kesintileri! 27 Mart günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bayraklı, Beydağ, Menderes, Menemen, Selçuk gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!