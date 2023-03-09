İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 9 Mart Perşembe İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

9 Mart 2023 tarihinde vatandaşlar İzmir'de gerçekleşen su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 9 Mart İzmir su kesintileri listesi...

9 Mart İzmir su kesintileri!

9 Mart günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bornova, Kınıkü Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş Tire gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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