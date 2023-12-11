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İzmir su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi 11 Aralık...

İzmir su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi 11 Aralık... İZSU bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…