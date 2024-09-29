İzmir’de ağaçlardan altın damlıyor! Kilosu 12 bin TL; hem cildi hem mideyi yeniliyor İzmir’in Çeşme ilçesinde, asırlık sakız ağaçlarından özenle yapılan hasatlar devam ediyor. Kilosu tam 12 bin liraya satılan bu sakızlar birçok derde deva!

Haber Merkezi

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan İzmir Çeşme’de, merakla beklenen sakız hasadı süreci başladı.

Sakız üreticileri, asırlık ağaçlardan elde edilen coğrafi işaretli sakızları özenle toplamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Toplanan sakızlar, titizlikle temizlenerek, piyasalarda kilosu 12 bin TL’den alıcı buluyor.

Çeşme genelinde ortalama 100 kilogramı aşkın sakız toplanırken, bu mis gibi kokan doğal ürün, gıda ve kozmetik gibi çeşitli sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahip.

Elde edilen sakızlar, yalnızca ekonomik değerleriyle değil, aynı zamanda sağlık ve güzellik alanındaki faydalarıyla da dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN'A RAKİP OLACAK

Çeşme’de, sakız ağaçları gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Üreticiler, bu yıl 200 bin adet sakız fidanını toprakla buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çeşme, bu hamleyle Yunanistan'ın Sakız Adası’nı tahtından indirerek, dünyada en fazla sakız üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olma yolunda ilerliyor.

İHA'da yer alan habere göre; İlçede 30 yıldır sakız üretimi yapan İbrahim Topal, sadece Çeşme’nin değil, tüm Türkiye’nin sakız ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Topal, sakız ağaçlarının yaygınlaştırılmasıyla birlikte Yunanistan'dan yıllık olarak ithal edilen 12 ton sakızın önüne geçmeyi planladıklarını ifade etti.

Yapılacak ağaçlandırma seferberliğiyle ülkemizin bu alandaki ihtiyacının tamamen karşılanacağına inandığını vurgulayan Topal, Çeşme’nin sakız ağaçlarıyla dolup taşacağı günlerin yakın olduğunu dile getirdi.

ÇEŞME SAKIZININ FAYDALARI

Çeşme sakızı, mide rahatsızlıkları, gaz ve şişkinlik gibi sorunlara karşı rahatlatıcı bir etki sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olabilir.

İçerdiği bileşenler, vücuttaki iltihaplanmaları azaltarak romatizma ve artrit gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynayabilir. Düzenli kullanımı eklem ağrılarını hafifletir ve hareket kabiliyetini artırabilir.

Çeşme sakızı, bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bileşenler içerir. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı koruma sağlar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azaltır.

Doğal sakız, stres ve anksiyete düzeylerini azaltarak zihinsel rahatlama sağlar. Yoğun iş temposu ve günlük yaşam koşulları altında doğal bir destek arayanlar için faydalı olabilir.

Sakız çiğnemek, konsantrasyonu artırarak daha verimli bir yaşam sürmenize yardımcı olur.