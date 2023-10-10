İzmir’de büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın! 10 Ekim İzmir elektrik kesinti listesi GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 10 Ekim 2023 Salı günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar.

ensonhaber.com GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin detayları, GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Vatandaşlar, bu bölgelerdeki elektrik kesintisi detaylarına odaklanarak hazırlıklarını yapmaya çalışıyorlar. Elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, mağdur olmamak için "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" ve "İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte 10 Ekim Salı günü İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler… İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA