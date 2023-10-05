İzmir’de büyük elektrik kesintisi: O ilçeler karanlığa gömülecek! 5 Ekim Perşembe elektrik kesinti listesi İzmir genelinde çeşitli ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar, bu kesintilerin hangi bölgeleri etkileyeceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. İşte 5 ekim İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

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Elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleşecek bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamlarını daha planlı bir şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor.

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 15 Eylül 2023 Cuma günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka gibi birçok ilçenin farklı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtiliyor.

Mağduriyet yaşamamak adına vatandaşlar, "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" ve "İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?" gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar.

İşte 5 Ekim Perşembe İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler…

İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA