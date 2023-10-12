İzmir'de büyük elektrik kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! 12 Ekim İzmir elektrik kesinti listesi İzmir'in çeşitli ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi, vatandaşların dikkatini çekti ve hangi bölgelerin etkileneceği merak konusu oldu. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 12 Ekim 2023 Perşembe günü için elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı.

ensonhaber.com İzmir'in çeşitli ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintisi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 12 Ekim 2023 Perşembe günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yapacağını resmi olarak duyurdu. Vatandaşlar, bu kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceğini ve elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Elektrik kesintisinin mağduru olmak istemeyenler, "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" ve "İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte 12 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler… İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA