İzmir'de büyük elektrik kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! 9 Ekim İzmir elektrik kesinti listesi İzmir'in çeşitli ilçelerinde 9 Ekim 2023 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacağına dair GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden resmi bir açıklama geldi. Bu açıklama üzerine İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını öğrenmek için araştırmalarına başladılar.

ensonhaber.com GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, İzmir'in farklı ilçelerinde belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesintinin süresi hakkında daha fazla bilgi almak isteyen İzmirli vatandaşlar, konu hakkında araştırmalara başladı. Elektrik kesintisi sırasında mağduriyet yaşamamak adına, ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşlar GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin resmi duyurularını ve güncellemelerini takip etmelidirler. Bu şekilde, kesintinin süresi ve nedeni gibi detaylar hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirler. İşte 9 Ekim İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler… İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA