İzmir'de büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek! 6 Ekim İzmir elektrik kesinti listesi

GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2023 Perşembe günü İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, farklı ilçelerin farklı bölgelerini etkileyecek.
Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka gibi İzmir'in önemli ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar, araştırmalara başladı.
Arama motorlarında elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi bölgelerin etkileneceğini öğrenmek için araştırmalar yapılıyor.
Elektrik kesintileri, günlük yaşamı etkileyebileceği için vatandaşlar bu konuya büyük önem veriyorlar.
İşte 6 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler
İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.