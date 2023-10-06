İzmir'de büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek! 6 Ekim İzmir elektrik kesinti listesi İzmir'in çeşitli ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri hakkında duyuru yapıldı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, kesinti yaşanacak bölgeleri araştırıyor. İşte 6 Ekim İzmir elektrik kesintileri…

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GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2023 Perşembe günü İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, farklı ilçelerin farklı bölgelerini etkileyecek.

Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka gibi İzmir'in önemli ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar, araştırmalara başladı.

Arama motorlarında elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi bölgelerin etkileneceğini öğrenmek için araştırmalar yapılıyor.

Elektrik kesintileri, günlük yaşamı etkileyebileceği için vatandaşlar bu konuya büyük önem veriyorlar.

İşte 6 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA