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İzmir'de büyük su kesintisi: Bu ilçeler susuz kalacak! 6 Aralık İZSU su kesinti listesi

İzmir'de büyük su kesintisi: Bu ilçeler susuz kalacak! 6 Aralık İZSU su kesinti listesi İzmir'de yaşanacak su kesintisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Aralık Çarşamba günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İZSU su kesinti listesi..