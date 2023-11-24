İzmir'de büyük su kesintisi! Gün boyu sürecek! 24 Kasım İZSU su kesinti listesi.. İZSU, İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte su kesinti listesi..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İzmir'de yaşanacak su kesintisi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruluyor.

Meydana gelecek su kesintileri sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Kasım Cuma su kesintisi yaşanacak bölgeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI