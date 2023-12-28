İzmir'de büyük su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Aralık İzmir su kesintisi listesi!

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı.
İzmir'de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi öncesinde önlemlerini almak için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.
İZSU tarafından yapılan açıklama sonrası araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İşte 28 Aralık Perşembe İZSU su kesinti listesi…
İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelere aşağıdaki linki ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.