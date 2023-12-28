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İzmir'de büyük su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Aralık İzmir su kesintisi listesi!

İzmir'de büyük su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Aralık İzmir su kesintisi listesi! İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 28 Aralık İZSU su kesinti listesi...