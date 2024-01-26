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İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler saatlerce susuz kalacak! 26 Ocak İZSU su kesinti listesi...

İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler saatlerce susuz kalacak! 26 Ocak İZSU su kesinti listesi... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi olacağını bildirdi. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 26 Ocak 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…