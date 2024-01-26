İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler saatlerce susuz kalacak! 26 Ocak İZSU su kesinti listesi...

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İzmir'de yaşanacak olan su kesintileri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı.
Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen İzmirli vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Su kesintisi ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor.
İZSU tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında araştırmalar hız kazandı.
İşte 26 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelere aşağıdaki linki ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.