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İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler saatlerce susuz kalacak! İşte 2 Ocak İZSU su kesinti listesi...

İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler saatlerce susuz kalacak! İşte 2 Ocak İZSU su kesinti listesi... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi olacağını bildirdi. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 2 Ocak 2024 Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…