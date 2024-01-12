İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 12 Ocak İzmir su kesintisi listesi!

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İzmir'de 12 Ocak 2024 Cuma günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
İZSU tarafından yapılan açıklama sonrası araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İşte 12 Ocak Cuma İZSU su kesinti listesi…
İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.