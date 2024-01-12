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İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 12 Ocak İzmir su kesintisi listesi!

İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 12 Ocak İzmir su kesintisi listesi! İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 12 Ocak Cuma İZSU su kesinti listesi...