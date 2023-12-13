Haberler



Bilgi



İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 13 Aralık İZSU su kesinti listesi

İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 13 Aralık İZSU su kesinti listesi İZSU şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak mahalleler..