İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 13 Aralık İZSU su kesinti listesi

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İzmir'de arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…
İzmir'de su kesintisi olan ilçeler
İzmir'de su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.